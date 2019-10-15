15.10.2019 - 20:22 |
İsveç-İspanya: 1-1
Euro 2020 Elemeleri F Grubu 8. maçında lider İspanya, en yakın takipçisi İsveç'e konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip 1 puanı 90+2'de Rodrigo'nun ayağından bulduğu golle kazandı.
Euro 2020 elemelerinde günün maçı olarak gösterilen karşılaşmada İsveç ile İspanya kozlarını paylaştı.
Maçın 51. dakikasında İsveç adına Marcus Berg sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 1-0
Beraberlik arayışlarını sürdüren İspanya'ya puanı ise 90+2. dakikada Rodrigo getirdi: 1-1
Lider İspanya bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken İsveç ise 15'e çıkarttı.
İLK 11'LER
İsveç: Olsen, Lindelöf, Granqvist, Lustig, Bengtsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Quaison, Berg
İspanya: De Gea, Martinez, Albiol, Bernat, Carvajal, Rodri, Ruiz, Alcantara, Ceballos, Oyarzabal, Moreno
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