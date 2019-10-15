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15.10.2019 - 20:22 |

İsveç-İspanya (CANLI)

Euro 2020 Elemeleri F Grubu 8. maçında lider İspanya, en yakın takipçisi İsveç'e konuk oluyor.

İsveç-İspanya (CANLI)

Euro 2020 elemelerinde günün maçı olarak gösterilen karşılaşmada İsveç ile İspanya kozlarını paylaşıyor. 

Lider İspanya F Grubunda 19 puanla lider durumda yer alırken ikinci sırada yer alan İsveç'in ise 14 puanı var.

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İLK 11'LER

İsveç: Olsen, Lindelöf, Granqvist, Lustig, Bengtsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Quaison, Berg

İspanya: De Gea, Martinez, Albiol, Bernat, Carvajal, Rodri, Ruiz, Alcantara, Ceballos, Oyarzabal, Moreno

 

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