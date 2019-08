İtalyan işi!

ONUR DİNÇER

Geçmişte Inter’de çalışan ve Çizme kulüpleriyle yakın ilişki içinde olan Lucescu, Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma) ve Mert Müldür’ün (Sassuolo) transferlerinde yaptığı tavsiyelerle öne çıktı. Prandelli, Sinan Gümüş’ün (Genoa), Mancini ise Koray Günter’in (Verona) İtalya’ya gitmesinde büyük pay sahibi oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) yeni sezon sekiz Türk futbolcuyla başladı. Ülkenin en üst düzey liginde ilk kez bu kadar çok Türk futbolcunun forma giymesinin tesadüf olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye’de daha önce çalışmış, şu an ülkelerinde görev yapan İtalyan teknik adam ve yöneticilerle, ülke futbolu üzerinde nüfuzu bulunan futbol adamlarının, rakamın bu seviyeye gelmesini sağladıkları tespit edildi. Geçmişte Inter’de görev yapan ve hem Türk hem de İtalyan futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu, şu an kariyerlerini ülkelerinde sürdüren Galatasaray’ın iki eski teknik direktörü Cesare Prandelli ile Roberto Mancini ile yine sarı-kırmızılıların eski kalecisi ve şu an Roma’da yardımcı sportif direktör olan Morgan de Sanctis, Süper Lig’den Çizme’ye oyuncu akışında katkı sundular.

Cesare Prandelli, Genoa teknik direktörü olarak Sinan Gümüş transferini bizzat gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın Galatasaray’da birlikte çalıştığı ve beğendiği bir isim olan futbolcunun kadroya dahil edilme isteği yerine getirildi.

Mircea Lucescu ise hem arasının iyi olduğu İtalyan futbol idarecilerini Türk oyuncularla ilgili bilgilendirdi hem de Çizme basınına belli aralıklarla verdiği röportajlarda genç ve yetenekli Türk futbolcular için görüşlerini paylaştı. Kısa süre önce A Milli Takım’daki görevinden ayrılan Lucescu, genç oyuncuların İtalyan ekiplerinin gündemine gelmesinde büyük rol oynadı. Alanyaspor’dan önce Sassuolo’ya giden ardından Juventus’a geçen Merih Demiral’ın transferinde Lucescu’nun yaptığı detaylı bilgilendirmeler öne çıktı.

De Sanctis devrede

Gençlerbirliği’nden Roma’ya giden Mert Çetin ve Rapid Wien’den Sassuolo’nun yolunu tutan Mert Müldür için de Rumen çalıştırıcı sahip olduğu detaylı bilgileri İtalyan kulüplerine aktardı. Lucescu ayrıca Türkiye’yi çalıştırdığı dönemde genç oyuncuları futbol hayatlarını yurt dışında sürdürme konusunda cesaretlendirerek de ortaya çıkan tabloda pay sahibi oldu.

Galatasaray’ın başında olduğu dönemde Roberto Mancini’nin isteği doğrultusunda Borussia Dortmund’dan transfer edilen Koray Günter’in gidişinde ise Mancini faktörü öne çıktı. Şu an İtalya Milli Takımı’nın başında olan Mancini başka Türk futbolcular ile ilgili de ülkesinde futbolu yönetenlere yol gösterdi. Morgan de Sanctis’in de Türk futbolunu yakından takip ettiği ve Roma’nın transfer politikasında etkisi olduğu belirtiliyor.

Salih Uçan etkisini Cengiz düzeltti!

Fenerbahçe’den 2014’te Roma’ya iki yıllığına kiralık giden ancak bu süre zarfında İtalyan ekibinde varlık göstermeyi başaramayan Salih Uçan, kendisinden sonra Çizme’nin yolunu tutacak Türk futbolcuların işini bir hayli zorlaştırmıştı. Milli yıldız Cengiz Ünder’in aynı takımdaki başarılı çizgisi ise Türk futbolcuların imajını düzeltti.

Başakşehir’den iki yıl önce 14 milyon 250 bin euro karşılığında Roma’ya giden Cengiz, sergilediği başarılı futbolun yanı sıra İtalya’daki gündelik yaşama uyum sağlaması, hemen İtalyanca öğrenmeye başlaması gibi faktörlerle de iyi bir örnek oldu. Genç yıldızın ortaya koyduğu yeni pozitif profil, İtalyan kulüplerinin Salih Uçan nedeniyle Türk oyuncularla ilgili düşüncelerini de büyük ölçüde değiştirdi.