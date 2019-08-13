Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAlmanya BundesligaIvan Perisic resmen Bayern Münih'te!
13.08.2019 - 12:26

Ivan Perisic resmen Bayern Münih'te!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımından Hırvat Ivan Perisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic'in İnter'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu 

İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda İnter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.

Ivan Perisic resmen Bayern Münihte

Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ivan Perisic resmen Bayern Münih'te!

Ivan Perisic resmen Bayern Münih'te!

Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Kayserispor, Alanya'ya bileniyor

Kayserispor, Alanya'ya bileniyor

Süper Lig tarihinin "en"leri

Süper Lig tarihinin "en"leri

Sıradaki Haber