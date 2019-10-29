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HaberlerFutbolJaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti
29.10.2019 - 20:46 | | AA

Jaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti

Feyenoord'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Jaap Stam, gÃ¶revinden istifa etti.Â

Jaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Jaap Stam, gÃ¶revinden istifa etti.Â 

HollandalÄ± eski milli futbolcu Stam'Ä±n, mart ayÄ±nda 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± Feyenoord'daki teknik direktÃ¶rlÃ¼k dÃ¶nemi sona erdi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 47 yaÅŸÄ±ndaki Stam, ligin 11. haftasÄ±nda 4-0 kaybedilen Ajax maÃ§Ä± sonrasÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.Â 

Eredivisie'deki son 6 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n yalnÄ±zca 1'ini kazanabilen Feyenoord, lider Ajax'Ä±n 15 puan gerisinde 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Jaap Stam, Feyenoorddan istifa etti

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