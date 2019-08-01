James Michael McAdoo, Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Sompo Sigorta, kariyerinde iki NBA şampiyonluğu da bulunan uzun forvet James Michael McAdoo'yu kadrosuna kattı.

26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın bu sezonki 5'inci transferi oldu. Beşiktaş, daha önce Shaquielle McKissic, Nemanja Djurisic, Jordan Theodore ve İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil etmişti.

Geçen sezon, İtalya Legabasket ekiplerinden Torino forması giyen McAdoo, Eurocup'ta 11.0 sayı, 5.0 ribaund istatistikleri ile mücadele etmişti. ABD'li oyuncu İtalya liginde ise 9.6 sayı, 4.6 ribaund ortalaması yakalamıştı.

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