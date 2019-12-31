James Nunnally Panathinaikos yolcusu

Geçtiğimiz haftalarda hakkında Fenerbahçe Beko’nun ilgilendiği ve teklif yaptığı iddiaları dolaşan James Nunnally, Panathinaikos ile anlaştı.

Yunan ekibinde Nikos Pappas yerine kadroya dahil olacak olan 29 yaşındaki skorer forvet, bu sezon takımıyla Çin CBA Ligi’nde 12 maça çıkarken 22.3 sayı, 5.5 ribaund, 3.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı.