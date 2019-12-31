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31.12.2019 - 20:22 | | Trend Basket

James Nunnally Panathinaikos yolcusu

Panathinaikos, Çin Ligi’nde Shanghai Sharks forması giyen 29 yaşındaki Amerikalı forvet James Nunnally ile anlaşma sağladı.

James Nunnally Panathinaikos yolcusu

Geçtiğimiz haftalarda hakkında Fenerbahçe Beko’nun ilgilendiği ve teklif yaptığı iddiaları dolaşan James Nunnally, Panathinaikos ile anlaştı.

Yunan ekibinde Nikos Pappas yerine kadroya dahil olacak olan 29 yaşındaki skorer forvet, bu sezon takımıyla Çin CBA Ligi’nde 12 maça çıkarken 22.3 sayı, 5.5 ribaund, 3.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı.

James Nunnally Panathinaikos yolcusu

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