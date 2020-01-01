Janssen Meksika'da tarih yazdı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Meksika’da takımı Monterrey ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde kiralık geçirdiği dönemin ardından kulübü Tottenham’a geri dönen Hollandalı forvet, ardından Monterrey’e dokuz milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İlk penaltıyı attı, gole çevirdi

Apertura finalinde Club America ile karşı karşıya gelen Monterrey ekibi, rakibini penaltılarda 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki Janssen, seri penaltı atışlarının ilkini gole çevirerek, takımının atışlara iyi başlamasını sağladı, şampiyonluğun gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

12 gollük katkı sundu

Vincent Janssen, sezon içerisindeki performansıyla da bu başarının yakalanmasında önemli bir rol oynadı. Toplamda 22 maçta giydiği takımının formasıyla 10 gol attı, 2 de asist yaparak 21 golde skor katkısı verdi. Janssen, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 18 maçta 5 gol kaydetmişti.

Tottenham’da Janssen üzüntüsü

Vincent Janssen’in elde ettiği başarı, İngiltere’de de gündeme geldi. Bundan bir yol önce Tottenham’da defterden silindiği, teknik direktör Pochettino tarafından kendisine bir forma numarası bile verilmediği hatırlatıldı. Londra ekibinde yaşanan sakatlıklara vurgu yapılarak, Hollandalı futbolcu kadroda tutulmuş olsa Tottenham’da iş yapabileceği belirtildi.