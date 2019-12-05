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05.12.2019 - 17:08 |

Jeremain Lens için Feyenoord önerisi

Beşiktaş’ın yıldız ismi Jeremain Lens için Feyenoord ismi öne çıktı. Lens’in Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda ekibi için ocak ayında iyi bir fırsat olacağı aktarıldı.

Jeremain Lens için Feyenoord önerisi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de 2016-17 sezonunda görev yapan Mario Been, Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens için özel açıklamalar yaptı. Hollanda basınına konuşan Been, ocak ayı transfer döneminde Lens'in Feyenoord için iyi bir alternatif olacağını aktardı.

Dick Advocaat görev yaptığı Feyenoord'un Lens'e sıcak bakacağını vurgulayan tecrübeli antrenör, "Jeremain Lens iyi bir alternatif olabilir. Hem sağ kanat hem de sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca hücumun en ilerisinde de görev verebilirsiniz. Zaten Advocaat ile Fenerbahçe'de çalıştı. Bana göre Feyenoord'a bir değer katar. Hızlı ve güçlü bir futbolcu. Ben oyuncunun menajeri değilim ama görüşlerim de bu yönde" ifadelerini kullandı.

Jeremain Lens için Feyenoord önerisi

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