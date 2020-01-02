Jesse Sekidika EskiÅŸehirspor kampÄ±na dahil edildi

10 gÃ¼nlÃ¼k kamp dÃ¶nemine girecek olan siyah-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar iki hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak. Bu kapsamda EskiÅŸehirspor 7 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Almanya temsilcisi Hansa Rostock, 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ ise Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Spor KulÃ¼bÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Kampa gidecek olan 39 kiÅŸilik kadro ise ÅŸu ÅŸekilde; Melih AÄŸa, Ekrem KÄ±lÄ±Ã§arslan, Ebrar YiÄŸit AydÄ±n, Alp KÃ¶seer, Berkay DabanlÄ±, Erdal Akdari, MevlÃ¼t Ã‡elik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bedirhan AltunbaÅŸ, Hakan AslantaÅŸ, Muhammed Yahya Akbulut, Ä°brahim Sissoko, Jesse Sekidika, Kamal Issah, KÄ±vanÃ§ KarakaÅŸ, Mehmet Ã–zcan, Furgan Polat, Alperen KocabaÅŸ, BuÄŸra Ã‡aÄŸlÄ±yan, Onur BayramoÄŸlu, Tolga Yakut, Mete Kaan Demir, Hasan UlaÅŸ Uygur, Emre GÃ¼ral, Ä°brahim Halil Ã–ner, Metehan AltunbaÅŸ, Furkan Balaban, YiÄŸit Utku GÃ¶k, Emir Omurtak, Sezgin Ã‡olpan, Selman Ã‡iftkanatlÄ±, Bilal Ceylan, Bedirhan AkÃ§ay, Hamed Abiodun, Sunday Alimi, DoÄŸukan Ãœnal, Berkay TanÄ±r ve GÃ¶ktuÄŸ ÃœnÃ¼var.Â

Antalya kampÄ± sonrasÄ± 1 gÃ¼nlÃ¼k izin yapacak olan takÄ±m, EskiÅŸehirâ€™e dÃ¶nerek 14 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenmanlarÄ±na devam edecek.