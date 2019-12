Jose Antonio Espina: Ben böyle bir şey görmedim

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İspanya’nın AS gazetesinden Jose Antonio Espina, Celta Vigo’da kadro dışı bırakılan Emre Mor ile ilgili Skorer’e açıklamalar yaptı. Teknik direktör Miguel Cardoso tarafından disiplinsizlik nedeniyle hakkında bu yönde bir karar alınan oyuncunun daha önceki teknik adamlar Antonio Mohamed ve Carlos Unzue dönemlerinde de kadro dışı bırakıldığını hatırlattığımız İspanyol gazeteci şunları söyledi:

‘Kadro dışı bırakılmasına şaşırmadım’

“Ben böyle bir şey görmedim. La Liga tarihinde bir takımda üç teknik adam tarafından da kadro dışı bırakılan bir futbolcu hatırlamıyorum. Şurası kesin ki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Açıkçası şaşırmadım. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Emre Mor Celta Vigo açısından bir hayal kırıklığı oldu. Devre arasında elden çıkarmaya çalışıyorlar. Kiralık göndermeye de sıcak bakıyorlar”.

Okay Yokuşlu ayın en iyisi

Aynı takımda forma giyen Okay Yokuşlu ise Emre Mor’dan farklı bir görüntü çiziyor. 24 yaşındaki futbolcu Celta Vigo’da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Vatandaşının kadro dışı bıraklıması ile ilgili görüşleri de sorulan Okay, bu konuda yorum yapmak istemedi, “Bu benim işim değil. Celta ile Emre Mor arasında bir problem. Ben şi an önümüzdeki Valladolid maçında odaklanmış durumdayım” değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe seçeneği gündemde

Alman basını da, Emre Mor’un Borussia Dortmund’da oynadığı dönemde Fenerbahçe’den gelen teklifi geri çevirdiğini ancak şu an için önündeki seçeneğinde yine sarı-lacivertliler olduğunu yazdı. Galatasaray ismi de bir süredir genç futbolcunun transferinde ismi geçen takımlar arasında yar alıyor.