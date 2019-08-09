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09.08.2019 - 13:20

Kagawa'nÄ±n yeni takÄ±mÄ± Real Zaragoza

GeÃ§en sezon BeÅŸiktaÅŸ'ta kiralÄ±k olarak forma giyen Shinji Kagawa, Ä°spanya 2. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Real Zaragoza'ya imza attÄ±.

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Shinji Kagawa ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±... GeÃ§tiÄŸimiz sezon BeÅŸiktaÅŸ'ta kiralÄ±k oynayan Japon futbolcu, Ä°spanya 2. Lig ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer oldu.

KulÃ¼p tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada transfer iÃ§in Borussia Dortmund ve Kagawa ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶zleÅŸmenin 2 yÄ±llÄ±k olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, Japon yÄ±ldÄ±zÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'a gelmeden Ã¶nce de Ä°spanya'da forma giymek istediÄŸi; yeni sezonda da Ä°spanya pazarÄ±nÄ± iyi bilen menajerlere kendisine kulÃ¼p bulmasÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bu arada siyah beyazlÄ± takÄ±m da yeni sezon iÃ§in tecrÃ¼beli futbolcuyla ilgilenmiÅŸti.

YÄ±ldÄ±z ismin, yeni takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±yla poz verdiÄŸi anlar bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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KagawanÄ±n yeni takÄ±mÄ± Real Zaragoza

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