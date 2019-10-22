Kameni: Türk Telekom Stadı korkutucu

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Carlos Kameni, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için yorumlarda bulundu.

Marca Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Kameni, Türk Telekom Stadı’nın rakipler için zorlayıcı olduğunu belirtip, “Bana göre Bernabeu, Türk Telekom Stadı kadar korkutucu değil. Türk Telekom, rakipler için daha korkutucu. Atmosfer daha zorlu. Rakipleri daha çok etkiliyorlar” dedi.

Kamerunlu kaleci, Galatasaray’ın bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek, Real Madrid’i kolay bir rakip ve ortamın beklemediğini ekledi.