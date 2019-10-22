Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar LigiKameni: Türk Telekom Stadı korkutucu
22.10.2019 - 20:20 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Kameni: Türk Telekom Stadı korkutucu

Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni, Real Madrid’in Türk Telekom Stadı’nda zor ve korkutucu bir atmosfere çıkacağını söyledi.

Kameni: Türk Telekom Stadı korkutucu

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Carlos Kameni, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için yorumlarda bulundu.

Marca Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Kameni, Türk Telekom Stadı’nın rakipler için zorlayıcı olduğunu belirtip, “Bana göre Bernabeu, Türk Telekom Stadı kadar korkutucu değil. Türk Telekom, rakipler için daha korkutucu. Atmosfer daha zorlu. Rakipleri daha çok etkiliyorlar” dedi.

Kamerunlu kaleci, Galatasaray’ın bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek, Real Madrid’i kolay bir rakip ve ortamın beklemediğini ekledi.

    Ahmet Nur Çebi'den takıma: 'Bütün sorunları çözeğim'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VakıfBank'ta Kübra Akman ameliyat edildi

    VakıfBank'ta Kübra Akman ameliyat edildi

    Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

    Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0

    Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta başlıyor? GS maçı şifresiz hangi kanalda canlı izlenecek?

    Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta başlıyor? GS maçı şifresiz hangi kanalda canlı izlenecek?

    Club Brugge-PSG maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu!

    Club Brugge-PSG maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu!

    Sıradaki Haber