Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı
28.12.2019 - 11:31 | | Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) -

Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

DEVRE arası kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Sivas Belediyespor takımının otobüsü buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Otobüs, ekiplerin yardımı ile zincir takılmasının ardından yola devam etti.

Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.

Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti. Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.

Efsane geri dönüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski takım arkadaşı işleri değiştirdi! Mesut Özil...

Eski takım arkadaşı işleri değiştirdi! Mesut Özil...

Ersan İlyasova coştu Milwaukee Bucks kazandı

Ersan İlyasova coştu Milwaukee Bucks kazandı

Asist kralı Caner Erkin...

Asist kralı Caner Erkin...

Trabzonspor – Kayserispor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Trabzonspor – Kayserispor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Sıradaki Haber