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05.12.2019 - 17:00 | | İZMİR (AA)

Kanser tedavisi gören minik Ayaz Efe, Altay antrenmanını izledi

Kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Altaylı taraftar Ayaz  Efe Akovalı, siyah-beyazlı ekibin antrenmanını takip etti.

Kanser tedavisi gören minik Ayaz Efe, Altay antrenmanını izledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün Trabzonspor'a 2-1 mağlup  olan Altay, TFF 1. Lig'de 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la  oynayacağı maçın hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başladı.

Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı  antrenmanda diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı

Siyah-beyazlı ekipte dünkü maçta dizine darbe alan Gençer Cansev'in  durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak

Antrenman için tesislere gelen kanser hastası Ayaz Efe Akovalı, idmanı  takip etti. Çalışmadan sonra annesi Güneş Akovalı ve dedesi Erdin Namlıses ile  Altay TV’yi ziyaret eden Ayaz Efe Akovalı, siyah-beyazlı ekibin kupalarıyla  videolar çekti.

Kanser tedavisi gören minik Ayaz Efe, Altay antrenmanını izledi

 

 

 

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