Kapıdaki tehlike

SERDAR SARIDAĞ

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Karius’un yerine kaleyi mecburen genç file bekçisi Utku Yuvakuran’a teslim edecek. Burak Yılmaz’ın yokluğunu ise kamp döneminde fazla varlık gösteremeyen Güven Yalçın doldurmaya çalışacak. Geçen sezondan cezalı olan Lens de açılış karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kartal, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu cumartesi akşamı Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Şenol Güneş’in yerine 3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı yönetiminde beyaz bir sayfa açan Beşiktaş, Sivas’tan galibiyetle dönerek sezona mutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak kadrodaki önemli eksikler Avcı’yı bir hayli düşündürüyor.



Transferde şimdiye kadar Tyler Boyd, Victor Ruiz, Pedro Rebocho ve Douglas’ı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında Burak Yılmaz, Loris Karius ve Jeramain Lens’ten yoksun mücadele edecek. Avusturya kampında daha önce ameliyat geçirdiği sağ ayak 5. tarak kemiğindeki çatlak oluşan Burak’ın yanı sıra Brescia ile yapılan hazırlık maçının ardından sol baldırında ikinci derece zorlanma belirlenen Karius, Sivas’ta forma giyemeyecek.

Bu oyuncular büyük olasılıkla ligdeki Göztepe ve Çaykur Rize maçlarında da yer alamayacak. Kasımpaşa ile oynanan geçen sezonun kapanış maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Lens de cezalı olduğu için Sivas kafilesinde yer alamayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Karius’un yerine kaleyi mecburen genç file bekçisi Utku Yuvakuran’a teslim edecek.



Pedro yedek

Burak’ın yokluğunu ise hazırlık döneminde vasatı aşamayan Güven Yalçın doldurmaya çalışacak. Yeni transferlerden İspanyol stoper Victor Ruiz’i 11’de sahaya sürecek olan Abdullah Avcı’nın, hafta başında takıma katılan Portekizli sol bek Pedro Rebocho’yu yedek soyundurması bekleniyor.

Kartal’da sakatlıkları düzelen Dorukhan, Ljajic ve Medel ise Sivas’ta takımdaki yerlerini alabilecek.