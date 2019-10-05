Karius topu suçladı: Üstüne sabun sürülmüş gibi

Beşiktaş'ta performansı eleştiri konusu olan Loris Karius, İngiliz gazetesi Guardian'a röportaj verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 kaybedilen Slovan Bratislava maçında yediği hatalı golle şimşekleri üzerine çeken Alman eldiven suçu topa attı. Karius, "Maç topu böyle bir karşılaşmaya uygun değildi. Bu topun kullanılması utanç verici. Şimdiye kadar en kötüsüydü. Üstüne sabun sürülmüş gibi" dedi.

"Ya Liverpool ya da başka iyi bir takım"

26 yaşındaki file bekçisi kariyer planını da şöyle açıkladı: "Kiralık kontratım bittikten sonra sezon sonu belki Liverpool'a ya da başka iyi bir takıma gidebilirim. Buna eminim. Kaygılanmıyorum. Ama şu anda takımıma konsantreyim."