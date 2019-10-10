Kartal’da sıcak saatler

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın olağanüstü genel kurul kararı sonrası resmi açıklama yapmadan bir süredir seçim çalışmaları yürüten Ahmet Nur Çebi, aday olmaktan vazgeçti.



Kurmayları ile uzun süredir çalışan Çebi, aday olması konusunda yoğun baskıya rağmen yaptığı son durum değerlendirmesi sonrası adaylık konusunu rafa kaldırdı. Bu süreçte camiadan bir çok isimle görüşen ve özellikle mali kaynak konusundaki arayışlarında sıkıntılar yaşayan Çebi’nin bu nedenle aday olmayacağı öğrenildi. Kulüpten sızan bilgilere göre şu ana kadar 700 imza toplayan Ahmet Nur Çebi’nin bir sonraki seçimde aday olmaya sıcak baktığı ve yine bu konudaki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Bu kararından sonra dün akşam kendi ofisinde listesindeki arkadaşlarıyla toplanan Ahmet Nur Çebi’nin, başkanlık seçiminde kime oy verilmesi konusunda herkesin kendi iradesine göre hareket etmesini istediği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi’nin bu şok kararı karşısında camianın büyük bir şaşkınlık yaşadığı ifade edilirken, bugün saat 17.00’ye kadar aday olması konusunda bazı isimlerin Ahmet Nur Çebi’ye baskı kurmaya devam edecekleri vurgulandı.

Öte yandan adı başkanlık için geçen İsmail Ünal ise yaptığı yazılı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz koşullar kıran kırana bir yarışa, müsaade etmemektedir. Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanmaya devam etsin. Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan zayıf yönetimler yaratmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı’nın bugün adaylığını açıklaması bekleniyor.