Kartal’dan umut kesilmez

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdüren Beşiktaş sadece 4 haftada zirve yarışına ortak oldu. Sezonun ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanıp, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen Kartal, son 4 haftadaki performansıyla şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşayan siyah-beyazlı takım, 16. sıraya kadar geriledi. Fenerbahçe’nin geçen yıl yaşadığına benzer sıkıntılarla sezon başlangıcı yapan Beşiktaş, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Söz konusu 4 karşılaşmadan 10 puan çıkaran Beşiktaş, 8. sıraya kadar çıktı.



Yükselişine 7. haftada konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlı takım, ardından deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, derbide Galatasaray’a 1-0, rakip sahada ise Antalyaspor’a 2-1 üstünlük sağladı.



Sezonun ilk 6 maçında Alanyaspor’un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4’e düşürdü. Kartal 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2’ye kadar indirmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı ise 1’e indirdi.

Kaostan çıkan Beşiktaş, Antalyaspor galibiyetiyle deplasman fobisini yenerken, savunmada da toparlandı. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta ise kalesinde yalnızca 1 gol gördü.