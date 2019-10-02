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02.10.2019 - 15:53 | | İSTANBUL (İHA)

Kasımpaşa, Konyaspor'a hazırlanıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa, Konyaspor'a hazırlanıyor

Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

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