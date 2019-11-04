KasÄ±mpaÅŸa: Ne yazÄ±k ki maÃ§ sonrasÄ± koridorlarda...

KasÄ±mpaÅŸa, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapÄ±lan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan iki takÄ±m futbolcularÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan arbedeyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan soyunma odalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± koridorda meydana gelen olaylardan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu belirtildi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma sÄ±rasÄ±nda oyuncular arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n soyunma odasÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Ne yazÄ±k ki maÃ§ sonrasÄ± koridorlarda sporun fair play ruhuna uymayan davranÄ±ÅŸlar sergilenmiÅŸ ve kÄ±sa sÃ¼reli olarak tansiyonun yÃ¼kselmesine sebep olunmuÅŸtur. Hepinizin bildiÄŸi Ã¼zere TÃ¼rk sporunda ÅŸirket modeliyle ve tesisleÅŸmesiyle Ã¶nemli bir yere sahip olan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n bu tÃ¼r olaylara karÅŸÄ± duruÅŸu bellidir. Eminiz ki bizler kadar Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ de bu olaylar sonrasÄ±nda derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§erisindedir. Bu yaÅŸanan olaylarÄ±n tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluÄŸumuzun devamÄ±nÄ± diler, kendilerine ilerideki maÃ§larÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz."Â

KasÄ±mpaÅŸa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan iki takÄ±m futbolcularÄ± arasÄ±nda arbede Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma sÄ±rasÄ±nda ev sahibi takÄ±mdan Veysel SarÄ± ile konuk ekipten Adis Jahovic arasÄ±nda oluÅŸan gerginlik, soyunma odasÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Konuk takÄ±m soyunma odasÄ±na giden Veysel ile Jahovic arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma, kÃ¼fÃ¼rleÅŸme ve arbedeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. DiÄŸer futbolcular ile teknik ekiplerin de katÄ±lmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve polisin araya girmesiyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼cadelenin 85. dakikasÄ±nda bir pozisyonda hakem Halis Ã–zkahyaâ€™ya itiraz eden Sergen YalÃ§Ä±n, Ã¶nce sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. KartÄ±n ardÄ±ndan tepkisini arttÄ±ran YalÃ§Ä±n, bu karttan 5 saniye sonra kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.