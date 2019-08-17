Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Kasımpaşa Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Kasımpaşa: Fatih, Popov, Karim, Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita



Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hosseini, Fernandes, Novak, Mikel, Doğan, Yusuf, Sosa, Avdijaj, Sörloth