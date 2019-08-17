17.08.2019 - 22:55
Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu tüm coşkusuyla başladı. Bu yıl şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyerek büyük bir moral kazanan Trabzonspor, sezonun ilk maçında ligin dişli ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Karim, Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hosseini, Fernandes, Novak, Mikel, Doğan, Yusuf, Sosa, Avdijaj, Sörloth