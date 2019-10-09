Kasımpaşa'da Kayserispor mesaisi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenman dayanıklılık ve koşu çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.