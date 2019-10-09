Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKasımpaşaKasımpaşa'da Kayserispor mesaisi
09.10.2019 - 14:29 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa'da Kayserispor mesaisi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Kayserispor mesaisi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenman dayanıklılık ve koşu çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

Edoarda Reja: "İstediğimiz sonucu almaya çalışacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski milli güreşçi Burhan Gürkan vefat etti

Eski milli güreşçi Burhan Gürkan vefat etti

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi!

PFDK'den Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti!

PFDK'den Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti!

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

Sıradaki Haber