Kayıp 7 milyon lira

UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’nın ardından Wolverhampton’a yenilen Beşiktaş önemli bir gelirden de oldu.

UEFA, Avrupa Ligi grup aşamasında galibiyete 570 bin euro, beraberliğe 190 bin euro prim verirken, henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlı takım iki maç sonunda toplam 1 milyon 140 bin euro (yaklaşık 7 milyon lira) kaybetti. Kartal daha önce UEFA’dan Avrupa Ligi’ne katılım için 2 milyon 920 bin euro almıştı.