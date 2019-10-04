Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşKayıp 7 milyon lira
04.10.2019 - 08:00 |

Kayıp 7 milyon lira

Wolverhampton’a yenilen Beşiktaş önemli bir gelirden de oldu.

Kayıp 7 milyon lira

UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’nın ardından Wolverhampton’a yenilen Beşiktaş önemli bir gelirden de oldu.

UEFA, Avrupa Ligi grup aşamasında galibiyete 570 bin euro, beraberliğe 190 bin euro prim verirken, henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlı takım iki maç sonunda toplam 1 milyon 140 bin euro (yaklaşık 7 milyon lira) kaybetti. Kartal daha önce UEFA’dan Avrupa Ligi’ne katılım için 2 milyon 920 bin euro almıştı.

Ahmet Ağaoğlu: "Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hedef şampiyonluk’

‘Hedef şampiyonluk’

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Kemer’de anlamlı kupa

Kemer’de anlamlı kupa

Kayıp 7 milyon lira

Kayıp 7 milyon lira

Sıradaki Haber