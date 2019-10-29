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29.10.2019 - 00:17 | | DHA

Kayseripsor'da Tayfur Havutçu sesleri!

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Gençlerbirliği ve Kayserispor'da kulisler hareketleniyor.

Kayseripsor'da Tayfur Havutçu sesleri!

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Gençlerbirliği ve Kayserispor'da kulisler hareketleniyor.

Sezona Hikmet Karaman yönetiminde başlayan, ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Kayserispor, Aybaba'nın da takımdan ayrılmasıyla birlikte yeni hoca arayışlarına başladı.

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen ve Mustafa Kaplan'a emanet edilen Gençlerbirliği ise kötü gidişatın faturasını Kaplan'a kesti. Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni hoca adayı da kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sporundibi.com'da yer alan Levent Ümit Erol'un özel haberine göre Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Samet Aybaba olacak. Başkent ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, Aybaba'nın bu nedenle Kayserispor'u bıraktığı iddia edildi.

Öte yandan Kayserispor'un ise takımı Tayfur Havutçu ya da Mesut Bakkal'a emanet edeceği ortaya atıldı.

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