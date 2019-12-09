Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor, Çaykur Rizespor ile karşlaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kaysersipor 1-0 kazandı.

Maçta tek golü 9. dakikada Kravets kaydetti.

VAR'da karar değişmedi

VAR Halis Özkahya, hakem Fırat Aydınus'a gol öncesindeki bir pozisyonu izlemesini önerdi. Fırat Aydınus, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra gol kararını değiştirmedi.

Kırmızı kart çıktı

14'te Hakem Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor yedek kulübesinden antrenör Mehmet Göker Özdemir'e çift sarı kartla soyunma odasına gönderdi.

Fenerbahçe maçından sonra bu sezon ikinci kez kazanan Kayserispor puanını 10'a yükseltti ve sonunculuktan kurtuldu. Çaykur Rizespor ise 17 puanla 12. sırada kaldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 82 Abdennour), Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt (Dk. 86 Furkan Polat), Henrique (Dk. 26 Emre Demir), Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 58 Diomande), Attamah (Dk. 46 Scepovic), Vetrih, Samudio (Dk. 82 Atakan Akkaynak), Umar, Oğulcan Çağlayan

Gol: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Vetrih, Dk. 68 Abarhoun, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 89 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Kravets'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Djedje'nin çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Kravest'in ara pasında topla buluşan Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya Alkurt'un sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

83. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vuran Mensah'ın şutunu kaleci uzanarak çıkardı.

86. dakikada kafalardan seken topta araya giren Scepovic'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı, İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 kazandı.