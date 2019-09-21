21.09.2019 - 17:25 |
Kayserispor - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, Denizlispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sezona fırtına gibi başlayan Denizlispor'u ağırlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan ve saat 17.30’da başlayan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
İM Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor
Yukatel Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega