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21.09.2019 - 17:25 |

Kayserispor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, Denizlispor'u konuk ediyor.

Kayserispor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sezona fırtına gibi başlayan Denizlispor'u ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan ve saat 17.30’da başlayan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

İM Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor

Yukatel Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

 

Kayserispor - Denizlispor (CANLI)

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