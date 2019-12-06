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07.12.2019 - 00:35 |

Kayserispor, Tavares ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â

Kayserispor, Tavares ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, BrezilyalÄ± oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â 

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 25 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusunun sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸini belirtti.

GÃ¶zbaÅŸÄ± mesajÄ±nda "Bize yÃ¼reÄŸi ile oynayacak futbolcular lazÄ±m. Kayserispor'umuza katkÄ± saÄŸlayamayan futbolcularla yolumuzu ayÄ±rmaya devam ediyoruz. Taveres ile yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. ZararÄ±n neresinden dÃ¶nersen kar. Bu zamana kadarki zarardan karÄ±mÄ±z 1 milyon dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±." ifadelerine yer verdi.

Sezon baÅŸÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Sion takÄ±mÄ±ndan 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanan Tavares, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla 3 lig maÃ§Ä±nda forma giydi.

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