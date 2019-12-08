Kayserispor'a "meÅŸaleli" destek

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'da taraftarlar takÄ±mlarÄ±na destek olmak iÃ§in kulÃ¼p tesislerine gelerek, tezahÃ¼ratlar eÅŸliÄŸinde meÅŸale yaktÄ±.

KulÃ¼p tesislerine gelen yÃ¼zlerce taraftar, Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ilen Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, futbolcular ve teknik heyet tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±landÄ±.

Taraftarlar daha sonra meÅŸale yakÄ±p "Kayserispor sen Ã§ok yaÅŸa canÄ±m feda olsun sana", "Biz inandÄ±k siz de inanÄ±n, bizim iÃ§in bu maÃ§Ä± alÄ±n" ve "Bu taraftar yanÄ±nÄ±zda" ÅŸeklinde tezahÃ¼ratlarda bulundu.

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yarÄ±n taraftarlarla beraber stadyumda takÄ±mÄ±n yanÄ±nda yer alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TakÄ±mÄ±n taraftarla var olduÄŸunu vurgulayan GÃ¶zbaÅŸÄ±, futbolculara gÃ¼vendiklerini ve yarÄ±n oynanacak maÃ§Ä± kazanacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Kongre bitti. Åžu an sadece maÃ§Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. TakÄ±mÄ±mÄ±za pozitif enerji veriyoruz. Ã‡ok rica ediyorum, herkes kendi iÅŸini yapsÄ±n. Hepimiz huzur bulalÄ±m. HiÃ§bir ÅŸekilde kavgaya, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Ã–nce yÃ¶netim takÄ±m olacak. Sonra kulÃ¼bÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± takÄ±m olacak. BugÃ¼nde KapalÄ± Kale taraftarlarÄ±mÄ±zla takÄ±ma desteÄŸe geldik."

"Futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mÃ¼cadeleyi veriyor"

Taraftara destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun ise formanÄ±n ve armanÄ±n sahibinin taraftar olduÄŸunu dile getirdi. FutbolcularÄ±n terinin son damlasÄ±na kadar mÃ¼cadele edeceÄŸini anlatan Uygun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sizlerin de bizlerle beraber olmanÄ±za ihtiyacÄ±mÄ±z var. Buraya gelip bunu gÃ¶sterdiniz. Ä°nanÄ±yorum ki futbolcular da yarÄ±n sahada gereÄŸini yapacak. Ä°nÅŸallah Kayserispor'u ligde tutacaÄŸÄ±z. Burada bulunan futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mÃ¼cadeleyi veriyor. Hepsi takdiri hak ediyor. Berna hanÄ±m da gerek ekonomik, gerekse bu camianÄ±n yÃ¼kselmesi adÄ±na TÃ¼rkiye'de ilkleri baÅŸarÄ±yor. Biz inandÄ±k. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in de buradayÄ±z. Allah'Ä±n izni ile de baÅŸaracaÄŸÄ±z."

Â