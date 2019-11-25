Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da fatura futbolculara kesildi. Bu doğrultuda Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.

Sivasspor maçının ardından futbolcularını topa tutan teknik direktör Bülent Uygun, yönetimle görüşüp bazı isimlerin kadro dışı bırakılması teklifini ileteceğini açıklamıştı.

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