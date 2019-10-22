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22.10.2019 - 16:15 | | Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Horoz görevinden istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, görevinden istifa etti.

Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Horoz görevinden istifa etti

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'da, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Türker Horoz'un istifasını kulüp Başkanı Hamdi Elcuman da doğruladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Türker Horoz'un istifasının kulübe noter aracılığıyla geldiğini ifade eden Elcuman, hafta sonu oynayacakları BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı için de umutlu konuştu. Takımın sıkı çalıştığını ve BTC Türk Yeni Malatyaspor'un maçının final maçı olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Elcuman, "Takımımızda her şey yolunda. Sakatlıkları bulunan futbolcularımızın durumu iyiye gidiyor. Futbolcularımız sıkı çalışıyor. 3 puan hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz" dedi.

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