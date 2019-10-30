Kazım'dan 42 maç sonra hayat öpücüğü

Ligde geçen sezondan bu yana 42 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Veracruz, sahasında Puebla'yı ağırladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki Colin Kazım Richards, 49. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Ligdeki son galibiyetini geçen yıl 25 Ağustos'ta oynadığı 1-0'lık Tijuana maçıyla elde eden Meksika temsilcisi, 430 gün süren 42 maçlık üç puan hasretine son vermiş oldu.