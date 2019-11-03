Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigKeçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0
03.11.2019 - 16:10 | | ANKARA (İHA)

Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge x, Orkun Aktaş x, Kemal Mavi x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx, Levy Madinda xx (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?), Famousa Kone xx, Theodore Mendy xx (Sertaç Çam dk. 76 x), Cem Ekinci xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Rıdvan Şimşek, İshak Çakmak, Boubacar Diabang

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Giresunspor: Facchini xxx, Muhammed Bayır xx, Muhammet Ertürk xx (Alpay Koçaklı dk. 60 x), Numan Çürüksu xx, Murat Akça x (Ahmet Kesim dk. 22 x), Mehmet Taş xx, Bekir Yılmaz xx, Guy Landel xx, Yonathan Del Valle xx, Özgürcan Özcan xx, Raul Rusescu x (Cristian Tanase dk. 74 ?)

Yedekler: Metin Erol, Uğur Akdemir, Orhan Aktaş, Stallone Limbombe, Alper Aydın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı Kart: Ahmet Kesim (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Süleyman Olgun, Erdi Dikmen, Theodore Mendy, Burak Aydın (Keçiörengücü), Bekir Yılmaz, Ahmet Kesim,

Muhammed Bayır, Raul Rusescu (Giresunspor)

Mbappe basketbolda da oldukça yetenekli olduğunu ispatladı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Şahika Ercümen: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik

Şahika Ercümen: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik

Beşiktaş'ta rota Braga

Beşiktaş'ta rota Braga

Murat Aksu, TESYEV bursiyerleri için koştu

Murat Aksu, TESYEV bursiyerleri için koştu

Sıradaki Haber