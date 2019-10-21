Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liv Hospital'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde kan değerlerine bakılan oyuncuya, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı.

Sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.