21.10.2019 - 15:30 | | İSTANBUL (AA)
Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liv Hospital'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde kan değerlerine bakılan oyuncuya, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı.
Sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.