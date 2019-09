Kemer’de Balkan rüzgârı

Birçok binicilik müsabakasına kapılarını açan Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde bu kez de Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Yarışmalarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye ile gerçekleşecek olan yarışmalarda 11 ülkeden 300 sporcu ve 440 at yarışacak.



Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 04-08 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada dünyanın önemli binicileri Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ağırlanacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstlenecek..

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkacak.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak olan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. Açılan standlarda herkes DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulacak.