 Kırklarelispor-Ankaragücü: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha... 4. tur maçında Kırklarelispor konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti, 5. tur vizesini kaptı.

Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete götüren golü 30. dakikada Deniz Ataç kaydetti.

İLK 11'LER:

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, İbrahim Sürgülü, Yusuf Çelik, Serkan, Emre, Ömercan, Deniz, Yüksel, Mert Sinan, Emre

Ankaragücü: Furkan, Hasan, Alihan, Mehmet, Cebrail, Oğuzhan, Ahmetcan, Alper, Canteros, Berke, Sadaev

ANKARAGÜCÜ'NDEN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLAN BOYD'UN HİKAYESİ...