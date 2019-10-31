31.10.2019 - 15:19 |
Kırklarelispor-Ankaragücü: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor kendi sahasında Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nü 1-0 yenerek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha... 4. tur maçında Kırklarelispor konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti, 5. tur vizesini kaptı.
Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete götüren golü 30. dakikada Deniz Ataç kaydetti.
İLK 11'LER:
Kırklarelispor: İbrahim, Davut, İbrahim Sürgülü, Yusuf Çelik, Serkan, Emre, Ömercan, Deniz, Yüksel, Mert Sinan, Emre
Ankaragücü: Furkan, Hasan, Alihan, Mehmet, Cebrail, Oğuzhan, Ahmetcan, Alper, Canteros, Berke, Sadaev
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