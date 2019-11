‘Klasik 10 numara değilim’

A Milli Takım ve Milan’ın belki de en çok tartışılan ismi Hakan Çalhanoğlu, Andorra maçından sonra Milliyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hiçbir teknik adamın vazgeçmediği ancak buna rağmen eleştiri oklarına hedef olmaktan kurtulamayan yıldız futbolcu, klasik 10 numaralardan farklı bir futbol karakterine sahip olduğunu savundu.



Hakan Çalhanoğlu, 10 numara olmasına rağmen sahada çok fazla mücadele ettiğinin altını çizerek, “İstatistiklere bakın. Sahada görülmeyen şeyler var. İstesem daha da rahat oynarım ama mücadele ediyorum. Kendimden eminim” diye konuştu.



‘Başımı eğmem’

Her zaman çok çalıştığına vurgu yapan milli yıldız, “Kulüple milli takımı kıyaslayamazsınız. Kulüpte her gün takımla çalışıyorsun. Burada bir iki hafta beraber kalıyorsun. O farklı oluyor tabii ki. Yine de ben takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir turnuva geçirdik. İnşallah böyle devam ederiz. Duygusal olduğum doğrudur. Bazen evet çok düşünürüm. Ama ben hiçbir zaman başımı eğmem. Hem kulüpte hem de Milli Takım’da düzenli oynuyorum. Milan’da dört hoca ile çalıştım hepsi oynattı. Burada da oynuyorum. Bazen insanların görmedikleri şeyleri sahada mücadele olarak gösteriyorum. Hiçbir zaman pes etmem. Kendimden şüphem yok” ifadelerini kullandı.



Hakan Çalhanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Herkes 10 numarayı farklı görüyor. Ben 10 numara giyiyorum ama hep mücadele ediyorum. Arkaya, defansa çok yardım etmeye geliyorum. 10 numarayı taşımak kolay değil. O sorumluluğu tabii ki taşıyorum üzerimde. Genelde forvet arkası oynarım. Bunu Milan’da da yapıyorum. Bunun dışında kanatta görev yapmak ya da başka bir bölgede oynamama hocalar karar veriyor. Ben görevimi her zaman yerine getirmeye çalışıyorum.”

‘Kafa tutarız’

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım olarak EURO 2020’de başarılı çizgilerini sürdürmek istediklerini dile getirdi. 25 yaşındaki oyuncu, “Büyük konuşmak istiyorum ama bu jenerasyon çok farklı, çok genç, istekli ve arzulu. Bunu her maçta da hissettirdik. Ruhumuzu ortaya koyduk. EURO 2020’ye iyi başlamak istiyoruz. Oraya kolay gitmedik. Çok iyi hazırlanıp adım adım gideceğiz. Grup liderliğini yakalayamadık ama puanımızı herkes görüyor. Rakipler bizden tabii ki çekinecekler. Bizim maçlaramıza bakacaklar. Özellikle Fransa’ya karşı iki maçta da gösterdiğimiz performans çok iyiydi. Büyük ülkelere kafa tutabiliriz” dedi.

47 maçta 10 gol attı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in vazgeçmediği isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım’da 47 maça çıkarken, rakip fileleri 10 kez salladı.