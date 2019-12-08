Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Kocaman: Normal halimize döndüğümüz bir maçtı
08.12.2019 - 17:30 | | İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

Kocaman: Normal halimize döndüğümüz bir maçtı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mutlak kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kocaman: Normal halimize döndüğümüz bir maçtı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, futbolcularının son 4 maçta kaybettiği grup davranışının bu maçta düzeldiğini belirterek, ''Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da iteklemesiyle normal halimize döndüğümüz maç olarak gözüktü. Grup halinde hareket ederek fazlasıyla fırsat yakaladık öne geçmek için ancak tedirginlik nedeniyle bu vuruşlara yansıdı. İkinci yarı ise enerjimiz biraz düştü. Bu nedenlere sahaya yerleşmemiz bozuldu'' dedi. Kocaman, mutlaka kazanmaları gereken, moralsiz ve etkisiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olan bu maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

    Aykut Kocaman: “Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

    Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

    Kasımpaşa -Beşiktaş (CANLI)

    Kasımpaşa -Beşiktaş (CANLI)

    Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

    Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

    Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arhavi Voleybol: 0

    Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arhavi Voleybol: 0

    Sıradaki Haber