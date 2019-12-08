Kocaman: Normal halimize döndüğümüz bir maçtı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, futbolcularının son 4 maçta kaybettiği grup davranışının bu maçta düzeldiğini belirterek, ''Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da iteklemesiyle normal halimize döndüğümüz maç olarak gözüktü. Grup halinde hareket ederek fazlasıyla fırsat yakaladık öne geçmek için ancak tedirginlik nedeniyle bu vuruşlara yansıdı. İkinci yarı ise enerjimiz biraz düştü. Bu nedenlere sahaya yerleşmemiz bozuldu'' dedi. Kocaman, mutlaka kazanmaları gereken, moralsiz ve etkisiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olan bu maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.