Koita: Diagne Galatasaray'a gol atabilir

Kasımpaşa’da beşinci sezonunu geçiren Gine asıllı Fransız futbolcu Fode Koita, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray müsabakasına hazırlıklarının iyi gittiğini ifade eden Koita, “Her ne kadar takımla antrenman yapamasam da dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla her şey yolunda, herkes mutlu. Daha fazla puan toplamaya yönelik beklenti daha yüksekti ama onunla alakalı sorunumuz yok. Hala sezonun başındayız ve kendimize olan inancımız devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları toplayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Tüm oyuncular olarak Kemal Özdeş’in geri gelmesinden mutluyuz”

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ilgili de konuşan Koita, “Hocayla başarılı işler yaptık. Bir aile gibiyiz ve aile içerisinde bazen anlaşmazlıklar olabiliyor. Bütün oyuncular olarak onun geri gelmesinden mutluyuz. Hem yeni oyuncularla hem de bizle ilişkisi oldukça iyi. Bizi tanıması onun için avantaj ve bu şekilde gelişerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Quaresma gibi bir oyuncuya sahip olmak oldukça heyecan verici”

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile aynı kadroda olduğu için kendini şanslı hissettiğinin altını çizerek, “Takımda böyle oyunculara sahip olmak harika. Büyük kariyer. Sahip olduğu çalışma etiği, hırsı buradaki bütün oyunculara motivasyon sağlıyor. O da her oyuncuyu daha iyisini yapabilmesi için itiyor. Belki şu ana kadar çok vaktim olmadı ama gördüğüm kadarıyla geldiği günden beri olumlu ve herkesle iyi bir ilişkisi var. Bizim için böyle bir oyuncuya sahip olmak oldukça heyecan verici” diye konuştu.



“Diagne Galatasaray’a gol atabilir”

Galatasaray’dan Belçika ekibi Club Brugge’a transfer olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile alakalı da açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, “Mbaye de bizden birisiydi. Burada oldukça iyi işler yaptı. Burada yaptığı iyi işten sonra başka takıma geçti. Şimdi daha farklı bir başlangıç onun için. Galatasaray ile aynı grupta yer alan takımda oynayacak, belki onlara gol da atabilir. Onun için en iyisini diliyorum” değerlendirmesini yaptı.



“Hayatta futboldan önce birçok şey var”

Koita, futbolcu olma hayali kuran gençlere de her şeyden önce iyi insan olmaları gerektiğini aktararak, şu ifadelere yer verdi:

“Onlara vereceğim tavsiye kendilerine inanmak olur. Rüyalarını her zaman canlı tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Allah’a inanıyorum. İyi bir insan olduğunuzda bunun karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Olabilecekleri en iyi insan olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu hayatta sadece futbol yok, birçok şey var. Okula devam etmeliler. Her zaman iyi insan olmaya çalışmaları lazım. Futbolla alakalı inançlarını hiçbir zaman kaybetmeden, vazgeçmeden ellerinden geleni yapmaya çalışmalılar.”



“VAR oyunun hissiyatını azaltıyor”

Video Yardımcı Hakem sistemini desteklemediğini ve sistemin futboldaki duyguyu kaybettiğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, “Bu benim kendi değerlendirmem. Ben bu sistemin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Düşüncem değişmiş durumda değil. Bu sistemin oyunun akıcılığını kestiğini düşünüyorum. Çok ara oluyor ve futbol bir duygu oyunu. Birçok oyuncu duyguyu yaşamak için futbol oynuyor. Gol atarsın sevinirsin gol geçerli olmaz. Bununla ilgili üzülebilirsiniz. Taraftarlar için de geçerli. Bu sistemle birlikte bu duyguların azaldığını düşünüyorum. İşin duygusal tarafını etkilediği için sistemin kullanılmasından yana mutlu değilim. Tabii bu futbolu geliştirmek için kullanılan yöntemlerden biri ama geçen sene Manchester City - Tottenham maçından örnek vermek gerekirse; son 2 dakika City yüklendi ve gol buldu. Stadyum büyük bir kutlama yaşadı. Herkes çok mutluydu, duygular en üst seviyedeydi. 3-4 dakika sonra gol iptal edildi ve bu duygu kaybolmuş oldu. Benim bahsettiğim duygu bu. Tottanhem taraftarı ve teknik direktörüne sorarsanız iyi işlediğini, geçerli olmayan golün geçerli olmamasından bahsedecektir. Ama benim söylediğim duygu tam olarak bu. Tüm stat bunu kutlarken, 3-4 dakika sonra iptal olması bence oyunun hissiyatını azaltıyor” şeklinde konuştu.



“Umarım Fransa ikinci maçta Türkiye’yi yener”

Fode Koita, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında karşılaştığı Fransa’yı mağlup etmesine şaşırdığını belirterek, “Evet şaşırdım. Fransa Dünya Kupası’nı kazandı. Dünya’daki en güçlü milli takımlardan bir tanesi. Türkiye için de sevindim, ben de Türkiye’nin bir parçasıyım. 4 senedir buradayım. Bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Biraz karmaşık duygulardı benim için. Fransa kaybettiği için üzüldüm, parçası olduğum ülke kazandığı için sevindim. Umarım ikinci maçı da Fransa kazanır, böyle bir eşitlik olur. İkinci maçı da Fransa kazanırsa toplamda beraberlik olmuş olur” dedi.