"Kolarov için Roma, 5 milyon eurodan 2 milyona düştü"

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına 9 gün kala transferde hareketlilik yaşanıyor. Milliyet Gazetesi muhabirleri Senad Ok ve Serdar Sarıdağ Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

Senad Ok'un yorumları: "Eleştiriden önce tespit yapalım. F.Bahçe geçen seneye göre çok daha iyi evet. Ama hala Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in gerisinde. Hasan Ali'nin sakatlığı çok şeyi bozdu. Fenerbahçe savunmada güçlü değil, sıkıntı büyük. Ozan Tufan bir kere 6 numara değil. Jailson gibi Brezilya'da birçok oyuncu olduğunu düşünüyorlar. Henüz senin stoper ekibin yok. Bunlar iyi olacak ki ilerideki adamlar daha az geriye koşsun.

"Temmuz 15'e kadar başarılı bir süreç var"

Temmuz'un 15'ine kadarki süreçte transferde bir başarı var. 6 transfer yaptılar. Deniz Türüç bile hocanın önceliği değil. Hoca bas bas "Bana stoper alın, 6 numara alın" diye bağırıyor. Allah'tan Kruse ve Vedat gelmiş. Yoksa daha karamsar olabilirdik.

"Kolarov için Roma 5 milyon eurodan 2 milyon euroya düştü"

Vedat Muriç transferini 1.5 milyon euroya bitirecekken 3.5 milyon euro harcadın. Kolarov'un bonservissiz çıkması mümkün değil diyorlar. Sırbistan ve İtalya'yı aradım. 1.5 aydır Kolarov da Kolarov. Gerekirse vereceksin bonservisi alacaksın. Bu konuda eleştirilerim var. Kolarov'un gelmesi hocayı inanılmaz rahatlatacak. Roma 5 milyon euro istiyordu. Şu anda 2 milyon euro civarı bonservis talep ediyorlar. F.Bahçe'ye gelme ihtimali yüzde 60. Stopere en yakın isim Zanka. Büyük ihtimalle o iş bitecek. Fenerbahçe'nin bu sezon için Skrtel, Mehmet Topal, Valbuena ve Soldado'yu arayacağını düşünüyorum. Skrtel'in 3 yıllık anlaşma istemesi kabul edilir gibi değil tabii... Her şeye rağmen Neustadter iyi bir yedek. Ersun hoca, Kjaer'e çok olumlu bakmıyor.

"Ortada strateji yok"

Ben çözemiyorum. Bir strateji ortada yok. Gençler mi gidilecek, farklı mı gidilecek? Para kazanıyorsun, kazandığın parayı harcıyorsun. Geçen sene yapılan takımın komple değiştirilmesi nedeniyle sancılar devam ediyor. 16 milyon euro da geldi. F.Bahçe'nin Ağustos'un başına kadar tüm transferleri bitirmesi gerekiyordu. Kampta Ersun hocanın 2013-14 sezonundaki hırsını ve isteğini gördüm. Daha konsantre gördüm. Kamptaki önemli isimlerinden biri de Ersun hocaydı.

"Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci ve forvet transferi"

Serdar Sarıdağ'ın değerlendirmeleri ise şöyle: "Sol stoper için Vitor Hugo'dan sonraki isim Victor Ruiz'di. Şu anda sol stoper tamam. Bence sol bekten vazgeçtiler. Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından plan değişti. Rıdvan, Caner'e yedek olabilecek kalitede. Birinci hedef kaleci ve forvet. Karius ve Burak Yılmaz ligde 1 veya 2 maç kaçırır. Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz darbeye bağlı sakatlık geçirdi. Diğerlerinin hepsi adale sakatlıkları. Çünkü yükleme dönemi.

"Oğuzhan iyi bir alternatif olabilir"

Abdullah hoca orta sahada sil baştan yapıyor. Oğuzhan iyi bir alternatif olabilir. Beşiktaş'ın kemik kadrosu var. Medel ev tuttu. Şu anda takımda kalıyor. Oyuncu gitmek istiyor ama teklif getiremedi. Abdullah hoca için kimse kötü teknik adam diyebilir mi? Diyemez. Son 5 sene içinde Başakşehir'in 7-8 bin taraftarı bile olsa belki de şampiyonluk yaşayabilirdi.

Kale için Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın ismi geçti. Malatyaspor'dan Ertaç ve Bursaspor'dan Muhammed de adaylardan. Oynamış kaleci almak çok masraflı. Forvet için Cenk Tosun ve Aboubakar zor. Kolombiyalı Borja da gündemde."