2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. hafta maÃ§Ä±nda yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye konuk olacak Andorra'da teknik direktÃ¶r Koldo Alvarez, ofansif olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±ma karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceklerini sÃ¶yledi.Â

Alvarez, Vodafone Park'ta dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ile Ã§ok zor bir maÃ§a Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye, ofansif olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m. YarÄ±n maÃ§ta bize karÅŸÄ± Ã§ok ofansif oynayacaklar. Biz de takÄ±m halinde buna en iyi ÅŸekilde cevap vermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanÄ±ldÄ±.Â

TÃ¼rkiye'nin kadrosunda Ã§ok kaliteli futbolcular olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Koldo Alvarez, "TÃ¼rkiye, Ã§ok komple bir ekip. Her oyuncunun farklÄ± Ã¶zellikleri var. Avrupa standartlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde birÃ§ok oyuncuya sahipler. Bu fark, bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k oluÅŸturuyor. TÃ¼rkiye, Fransa karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle bu gruptan Ã§Ä±kabileceÄŸini kamuoyuna gÃ¶sterdi. YarÄ±n TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda bir oyuncumuz cezasÄ± nedeniyle oynayamayacak. DiÄŸer futbolcular ise hazÄ±r durumda." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â Andorra Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± Ildefons Lima ise elemelerde Ã¶nce TÃ¼rkiye, sonra da Fransa gibi 2 gÃ¼Ã§lÃ¼ takÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± ancak her ÅŸeye raÄŸmen en iyi performanslarÄ±nÄ± ortaya koymak istediklerini kaydetti.