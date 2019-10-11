Koltuğun talibi çok!

SERDAR SARIDAĞ

Başkanlığa aday olmak için gerekli imza sayısını toplayan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay dün saat 17.00’ye kadar divan kurulu başkanlığına resmi başvurularını yaptılar. Yaklaşık 15.000 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu, 20 Ekim’deki seçime rekor sayıda katılımın beklendiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın camiayı seçime götürme kararından sonra muhtemel adaylar arasında geçen satranç oyunu dün sona erdi.

Başkanlığa aday olmak için gerekli imza sayısını toplayan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay dün saat 17.00’ye kadar divan kurulu başkanlığına resmi başvurularını yaptılar.

Sabahın ilk saatlerinde kulübe giderek adaylık işlemlerini başlatan Serdal Adalı ile start alan hareketli saatler, önceki gün seçime katılmayacağını belirten ancak kurmaylarının yoğun baskısına dayanamayarak bu kararından vazgeçen Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal’ın başvurularıyla devam etti. Hürser Tekinoktay’ın da yer alacağı ve kıran kırana geçecek olan yarış öncesinde liste çalışmalarına hız verildi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü listelerin açıklanacağı ifade edilirken, her aday camianın seçkin isimleriyle dirsek teması kurdu.



Kaynak aranıyor

Liste çalışmalarının yanı sıra maddi kaynak arayışları içine de giren adaylar, özellikle futbolcuların kısa vadede alacaklarını ödemek için bazı hazırlıkları şimdiden yapmaya başladı. Takımın başarılı olması halinde kulübün para kazanabileceğini göz önünde tutan adayların, bu nedenle kendi listelerinde futbola şahsi kaynak yaratacak isimlere yer vermeye çalıştığı bildirildi.



Az zaman!

Öte yandan yaklaşık 15000 kişinin oy kullanma hakkı olduğu belirtilirken, bu seçime rekor sayıda katılım bekleniyor. 20 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde tüm adayların az bir zaman olması nedeniyle basın yoluyla üyelere seslenecekleri, projelerini anlatmaya çalışacakları belirtildi.

Adalı: Umarım güzel günler olur

Serdal Adalı ise “Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur” diye konuştu.

Ünal: Seba’nın öğrencilerindeniz

Listesini vermesinin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Ünal, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba’nın öğrencilerinden olduğunu söyleyerek, “Bu yaşam çizgisinde Süleyman Seba’nın okuluna giden öğrenciler olarak biliniriz. Onun öğretilerinden yola çıkarak, dünkü açıklamamda yarış darboğazdan geçerken değil geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Tüm adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çok adaylı bir seçimi değerlendiren Ünal, “Önümüzdeki günlerde projelerimizi ve kadrolarımızı açıklayacağız. Birçok aday olması gayet güzel. Herkes, gönül birlikteliği içinde, Beşiktaş’ın daha aydınlık günlere açılması adına penceredir diye bakıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Çebi: Naifliği muafaza edelim

Sürpriz bir kararla adaylığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, “Olağanüstü bir genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım. Camiamıza, hepimize, Türk sporuna hayırlı olsun. Çok adaylı bir seçim olacak gibi duruyor. Tek bir temennim var, bu seçim süresi içerisinde adayların birbiriyle ilgili nezaketi ve naifliği muhafaza etmelerini istiyorum. Çünkü ne olursa olsun birileri bu seçimi kazandığında, Beşiktaş başkanına ‘sayın başkanım’ diyeceğiz, dolayısıyla onları incitecek ve yüzlerine bakamayacak söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş’ın bu zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor, canı gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a sahip çıkanların devam ettiğini görmekten mutlu oldum, hayırlı uğurlu olsun. Kendimle ve politikayla ilgili gerekli açıklamalar daha sonra tarafımdan sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Tekinoktay: ‘Zor günlerden kurtulacaktır’

Hürser Tekinoktay’ın geçici yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi. Çıtak, yaptığı açıklamada, “Hürser Tekinoktay’ın adaylığı Beşiktaş’a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş’ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş’ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum” ifadelerini kullandı.