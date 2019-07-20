Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Koru Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ekip, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Filipovic, Jonsson, Bajic, Milosevic, Savaş Polat, Alper Uludağ, Ali Çamdalı, Opanasenko, Mücahit Can Akçay 11'i ile karşılaşmaya başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyonlara girsede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konyaspor, ikinci yarıya 10 değişiklikle başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda genç oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada tabelayı değiştiren isim ise Aytemiz Alanyasporlu Taha Yalçıner oldu. Tecrübeli futbolcu maçın 76'ncı dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Akdeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Aykut Kocaman: "Son derece doğru veriler var elimizde"

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, 5 Temmuz'da başladıkları sezon hazırlıklarının ilk etabını, hazırlık maçıyla bitirdiklerini söyledi.

Kocaman, kamp döneminin futbolcular için biraz zorlu geçtiğini ifade ederek, "Bu dönem biraz daha yükleme dönemiydi. Antrenmanlarımızın çoğu oyuncuları fiziksel olarak kendi kapasitelerine ulaştırmakla geçti." dedi.

Maçı da değerlendiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları, rakiplerimizle olan durumumuzu ölçümleme için önemlidir. Hem bundan sonraki programı da buna doğru yönlendirmek hem antrenmanları hem de oyuncu seçimlerini yönlendirebilmek için güzel. Son derece doğru veriler var elimizde. Bugünkü maçta iyi şeyler de vardı oyun adına, olumsuzluklar da vardı. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Lige daha yaklaşık 1 aylık süre var. Diğer hazırlık karşılaşmalarıyla yavaş yavaş maç ritmine yaklaşmaya çalışacağız."

Fikstür değerlendirmesi

Açıklamasında Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 fikstürünü de değerlendiren Kocaman, lige yaklaşık 1 aylık süre olduğunu anımsatarak, bu süre içinde takımlarda bazı değişikliklerin olabileceğini ifade etti.

Kocaman, takımların çoğuna gelecek oyuncuların olduğunu ve pek çok oyuncunun da takımlarından ayrılacağını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fikstürün her zaman en önemli özelliği, o günün şartlarında siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumda. Bunu söyledikten sonra kabaca bir değerlendirme de yapmak gerekirse ilk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. 3 deplasman, içlerinden biri de Galatasaray. Eğer ilk 5 hafta, bizi istediğimiz sonuçlara götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Ama olmasa da her zaman söylediğim gibi sürekli, 'nerede ne yapıyoruz'u düşünüp hataları düzeltmeye odaklı bir takımız."