Konyaspor - Beşiktaş canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Türkiye Süper Ligi’nde iddaa programının zorlu maçında son dönemde yakaladığı formu devam ettirmek isteyen antrenör Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı, rakibinin aksine çıkış arayan antrenör Aykut Kocaman’ın Konyaspor’una konuk olurken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Türkiye Kupası’na erken veda eden ve ligdeki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran Konyaspor, milli araya oldukça moralsiz girdi. Son dönemdeki kötü performansa rağmen Konyaspor’da yönetim, antrenör Aykut Kocaman’ın yanında olduğunu açıklayarak güven tazeledi. Milli arada oynanan hazırlık maçında 1.Lig ekibi Adanaspor ile golsüz berabere kaldılar. Cezalı olan Levan Shengelia’dan yoksun olacak olan ev sahibinde Ali Turan ve Ali Çamdalı da sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

Milli maç arasına ligde yakaladığı formun etkisiyle oldukça moralli giren Beşiktaş’ta antrenör Abdullah Avcı, idealindeki ilk onbiri bulmuş gibi. Kafasındaki oyun planının da sahada uygulanmasıyla birlikte son 5 lig maçında 13 puan çıkardılar ve oldukça kötü başladıkları sezonda haftaya zirvenin 3 puan gerisinde giriyorlar. Savunmasını da iyice toparlayan Beşiktaş, son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi. Konuk ekipte sakatlıkları devam eden Dorukhan ve Douglas dışında eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 8 maçın 7’si karşılıklı gol var bitti.

İki ekip arasında Konya’da oynanan son 8 lig maçının 6’sı berabere bitti.

Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar golsüz sonuçlandı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Canlı Bahis ve Tek Maç oynama imkanının da olduğu maçta, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %55’i fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise beraberlik. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta her iki ekibin birer puan alacağını düşünüyor.

SÜPER LİG YAZARIMIZ ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Beşiktaş’ta sakat oyuncuların iyileşmesiyle bahar havası yaşanıyor. Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle iyi bir seri yakaladılar. Sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu kalmadı. Abdullah Avcı’nın ön tarafta N’Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatması bekleniyor. Konyaspor, son haftalar rakibinin aksine formsuz. Oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildiler. Burnu kırılan kaptan Ali Çamdalı, bu maçta oynamayacak. Sakatlanan Ali Turan da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Shengelia ise cezası nedeniyle yok.

Beşiktaş, kadro kalitesi ve yakaladığı çıkışla Konya’da favori. Zorlansalar da kazanacaklarını düşünüyorum.