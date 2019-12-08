Konyaspor'dan Sumudica açıklaması

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçın ardından Konyaspor tribünlerine yönelik eliyle, "Küme düşme" işareti yapmıştı. Bu hareketin ardından yeşil beyazlı ekip cehpesinden açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz.