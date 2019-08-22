Kripto para ödüllü ilk golf turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Türkiye’nin önde gelen kripto para alım-satım platformlarından Bitci.com, golf tutkunlarını Bodrum’da buluşturan çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenen Bitci.com Bodrum Golf Cup’a, aralarında OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 iş insanı ve sporcu katıldı.



İki gün süren organizasyonunun son gününde, dereceye giren sporculara ödülleri Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bitci.com Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yılmaz, Bitci.com Genel Müdürü Onur Altan Tan ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Bodrum Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk tarafından takdim edilirken, söz konusu turnuva ödül sistemiyle de tarihe geçti. Bitci.com Bodrum Golf Cup kapsamında, büyük ödüller kripto para cinsinden dağıtılırken, böylece Türkiye’de ilk kez bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş oldu.



Erkekler ve kadınlarda toplam 5 farklı kategoride, Bitci.com’un kendi koini olan CHFT’den toplam 1.500 adet dağıtılırken, gross kategorisinin şampiyonu da ayrıca 300 CHFT’lik ödüle hak kazandı. Böylece turnuvada dereceye girenler yan ödüller dışında toplam 1.800 CHFT’nin sahibi oldu. Ödül kazanan sporcular, sahip oldukları CHFT’lerle ilgili tüm alım satım işlemlerini Bitci.com üzerinden yapabilecek. Öte yandan turnuvada dereceye giren ve özel ödüllere hak kazanan bazı sporcular, Samsung’dan hediye çekleri ve Kebap Guru’dan yemek ödüllerinin de sahibi oldu.