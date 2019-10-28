Kritik Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Lige beklenenin altında başlayıp daha sonrasında toparlayan Başakşehir, hafta içi Wolfsberger ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sürekli sakatlıklarla boğuşan ve rotasyon yapma konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor ise hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a 2-0 kaybetti. Golcü oyuncuları Sörloth’un yanında giderek form tutmaya başlayan Sturridge ve Sosa’nın da hücum hattında etkili olmaları Başakşehir savunmasını zorlayabilir.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

İki takım arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçında Başakşehir yenilgi yüzü görmezken (5G 3B), son üç maçtan da galip ayrıldı.

Başakşehir son 6 resmi maçında kaybetmedi (4G 2B).

Trabzonspor’un son 6 maçının 5’inde karşılıklı goller oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üzerinden bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin büyük bir kısmı mücadelede karşılıklı gollerin olacağı görüşünde (KG VAR).

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz karşılaşmada öne çıkan bahisler ise “Sıradaki Gol ve Ev sahibi ya da Deplasman ekibin gol “ALT/ÜST” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Haftanın berabere bitme ihtimali yüksek olan maçlarından biri. İki takım da Avrupa Ligi'nde oynadı ve maça nispeten daha yorgun çıkacaklar. Formda olmaları bu karşılaşmada KGV ihtimalini arttırıyor. Gollü beraberlik ideal sonuç gibi duruyor. Ayrıca ilk yarı 1.5 gol altı oynanabilir.