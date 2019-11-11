Kulüple oyuncu arasında kaldı

ONUR DİNÇER



Yeni dönem başladı

Futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması, İspanya’da oyuncular ile takımlar arasında krize neden oldu. Sakatlanan futbolcuların sağlık durumlarına yönelik detayların ifşası rutin bir uygulama olarak sürer, bundan farklı bir uygulamanın gündeme geleceği akıllara gelmezdi. Ancak bir anda her şey değişti. Ülkedeki alışkanlığı değiştiren uygulama, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale’den kaynaklandı. Milli Takım haftasında sakatlanan oyuncunun kulübüne geri döndükten sonra sıradaki Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacağı duyuruldu.



Artık bildirmiyorlar

Kulüp oyuncusunun durumuyla ilgili bilgilendirmede yapmadı. Galli futbolcunun konuyla ilgili yönetimden özel olarak istekte bulunduğu, sakatlık durumunun açıklanmamasını talep ettiği ortaya çıktı. Sağlığıyla ilgili detayların, hasta-doktor ilişkisi çerçevesinde özel olduğu, dolayısıyla gizli kalması gerektiğini savundu. Bunun üzerine Real Madrid konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Gareth Bale’in başlattığı akıma ülkede son dönemde başka bir çok futbolcunun katıldığı ve kulüplerinden gizlilik talep ettikleri, La Liga’da futbolcuların sakatlıklarını açıklama döneminin artık sona erdiği aktarıldı.