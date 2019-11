"Kupayı alacağız"

CELAL UMUT EREN - RÖPORTAJ

Sarı-lacivertli takımın en skorer isimlerinden biri olan ve şimdiden sezona damgasını vuran Ukraynalı oyuncu, Avrupa iddiasını gösterdi; “Yüzde 100’ümüzü veriyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. İyi bir takımız. Final Four’a gidip, kupayı alacağımıza inanıyorum” dedi.

Lige ve Avrupa’ya bu sezon çok iyi bir başlangıç yaparak camiasının gururu olan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı’nda Ukraynalı yıldız Alina Iagupova adeta fırtına gibi esiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda gücünü hissettiren ve sezona da oldukça hızlı giren Iagupova, şimdiden Avrupa’nın en skorer yıldızları arasına adını yazdırdı.

Euroleague’de de ilk 4 haftanın 3’ünde MVP seçilen 27 yaşındaki basketbolcu, Milliyet Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol takımının başarılı forveti Alina Iagupova, oldukça samimi ve içten cevaplarıyla röportajın da yıldızı oldu.



-Öncelikle sezona çok iyi başladın. Euroleague’de gelen 3 MVP ve Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinin en değerli oyuncusu ödülü.. Düşüncelerin neler sezona yaptığın iyi başlangıçla ilgili?

MVP seçilmek çok önemli değil aslında benim için. Benim esas odaklandığım konu takımımın maçları kazanması. Benim bu sezon en büyük odak noktam; takımımla Euroleague’de Final Four’a gitmek. MVP seçilmek beni tabii ki mutlu ediyor. MVP seçilmek kadar takımıma katkı sağladığım, takımımın oyununu geliştirdiğim için de mutluyum. Esas amacımız Final Four’a giderek orada takım halinde başarılı olmak. Çok iyi bir takım ruhu, sinerjisi yakaladık. Kendi başarımdan daha çok takımımın başarılı olmasını istiyorum.







-Sezon başında Fenerbahçe Öznur Kablo’ya transferin gerçekleştiğinde; sarı-lacivertli taraftarlar; “Evet, artık Fenerbahçe gerçekten Avrupa şampiyonluğunu düşünüyor” ve “Avrupa şampiyonluğu için bir transfer yapıldı” ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların düşünceleri için neler söylersin?

Fenerbahçe taraftarlarının düşünceleri beni çok mutlu etti. Fenerbahçe taraftarları gerçekten takımı çok iyi takip ediyor, takım için nelerin önemli olup olmayacağını biliyorlar. Taraftarların bu yorumları beni gururlandırdı.



-Sarı-lacivertli kulüp, şimdiye kadar kadın basketbolunda Avrupa’da 6 kez Final Four oynadı ama henüz kupa gelmedi. Bu sezon da Fenerbahçe Öznur Kablo yine favoriler arasında. Neler düşünüyorsun bu hedefle ilgili?

Sadece ben takımın en iyi oyuncusu değilim. Biz takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Maçlara ve antrenmanlara yüzde 100’müzü veriyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Bu sene iyi bir takıma sahibiz. Bu sezon da Euroleague’de Final Four’a gidip, kupayı alacağımıza inanıyorum.

‘Zayıf yönlerimi söylemem’

-Hücumun her yerinde çok güçlüsün. Farklı varyasyonların var; hem dış şutlarda hem de pota altında çok başarılısın. Hem en güçlü yönlerini hem de aynı zamanda zayıf taraflarını anlatır mısın?

Elbette güçlü ve zayıf taraflarımı biliyorum. Kendimin farkındayım. Ama şimdi bu röportajda zayıf yönlerimden bahsetmek istemiyorum.

‘Taraftar desteği önemli’

-Haziran 2013’de Ukrayna-Türkiye kadın basketbol milli takımlarının maçları vardı. O dönemde Türk basketbolseverler seni hemen fark etmişti ve özellikle Fenerbahçe taraftarları çok istemişti. Tam 6 yıl sonra bu transfer gerçekleşti. Fenerbahçe’de olmak nasıl bir duygu?

Bu takımda olmaktan dolayı çok memnunum. Fenerbahçe taraftarlarının da özellikle beni istemiş olmaları beni çok sevindirdi. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımızın ilgisinden dolayı da çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Üç kulvarda da hedefimize ulaşmak için taraftarlarımızın desteği çok önemli. Onlar bizim en büyük gücümüz. Tribünleri dolu görmek bizim için her şeyden önemli.

‘Saat gibi işliyor’

Iagupova, sarı-lacivertli kulüpte işlerin nasıl doğru ilerlediğini örneklerle anlatarak, “Her şey saat gibi işliyor. Tıpkı makine gibi” yorumunu yaptı

-Coach Victor Lapena ile yeni bir takım yeni bir oluşum var. Sezon çok iyi başladı. Mesela Avrupa’da Dinamo Kursk deplasmanında galibiyet vardı. Şu anda nasıl gidiyor Lapena ile beraber çalışmalar?

Bir defa şuradan başlayayım; Lapena hem çok çalışkan hem de zeki bir coach. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. Ayrıca Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia. Aslında gelmeden evvel biraz tedirgindim. Ama buraya gelince aslında Fenerbahçe camiasını çok iyi marka bir saate benzettim. Her şey saat gibi işliyor. Tıpkı bir makine gibi. Hiçbir aksaklık olmuyor. Her şey yolunda gidiyor. Bunları görünce çok rahatladım. Bizim için her şeyi eksiksiz kılan Kulübümüz Fenerbahçe’ye, yöneticilerimize, sponsorumuz olarak her anlamda yanımızda olan Öznur Kablo’ya çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum ve iyi bir coachla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.

‘Kuvvetli bir insanım’

-Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Avrupa’nın en önemli liglerinden bir tanesi. Aynı zamanda Euroleague’de de mücadele devam ediyor. İki turnuvayı da değerlendirir misin?

Normal şartlarda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da aynı anda oynamak çok zor. Ama ben yapı olarak kuvvetli bir insanım. Bu nedenle çok yorucu olmuyor. Euroleague, çok güçlü bir lig. Türkiye de Avrupa’nın en önemli liglerinden biri. Böylesine iki önemli ligde oynadığım için çok memnunum.

‘İdolüm Lebron James’

-Basketbolda bir idolün var mı? 23 numaralı formayı seçmende Michael Jordan’ın etkisi var mıydı?

Evet, örnek aldığım isimler var. Mesela erkek basketbolunda Lebron James’i örnek alıyorum. 23 numaranın Michael Jordan ile ilgisi yok. Lebron James’ten dolayı 23 numarayı seçtim. Lebron James, 23’ü giydiği dönemden beri takip ediyorum. Şu anda 6 numarayı giyiyor ama olsun.

Avrupa’da rakip Famila Schio

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Euroleague’de B Grubu’nun 5. haftasında bugün İtalya temsilcisi Famila Schio’yu konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak maç, saat 19.30’da başlayacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 4 haftada 3 galibiyet alarak grubunda lider bulunuyor.

Zorlu maçın biletleri ise 3 TL’den taraftarlara sunuluyor.