LaLiga yeni sezona dünyadan 100 farklı influencer ile hazırlanıyor!

18 Ağustos 2019.- RC Celta ve Real Madrid arasında dün gerçekleşen maçta özel bir davetli vardı: Dünya çapında Salt Bae olarak tanınan meşhur Nusret Gökçe.

Instagram hesabında 20 milyon fazla takipçisi bulunduran ünlü şef, maçtan önce RC Celta Kulübü’nün restoranında öğle yemeği yedi. Öğle yemeği esnasında RC Celta Kulüp Başkanı Carlos Mourino ve Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ile sohbet etti.

Yemeğin ardından RC Celta’nın Abanca Balaidos Stadyumu’na giden Nusret, stadyumun içerisinde dolaştıktan sonra LaLiga Santander’in ilk hafta maçının tadını Onursal locada protokol ve kulüp başkanlarıyla birlikte çıkardı.

Maçın ardından Real Madrid ekibinden Karim Benzema, Sergio Ramos ve teknik direktör Zinedine Zidane ve RC Celta’dan Lago Aspas ve Okay Yokuşlu ile selamlaştı. Aynı zamanda bazı futbolcuların eşliğinde de kendi futbol tekniği de ön plana çıkardı.